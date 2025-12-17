Afrika-Cup 2025: Teilnehmer, Termine, Favoriten – und ein Duo des VfB mittendrin
1
Bilal El Khannouss im Trikot Marokkos. Er wird dem VfB Stuttgart in den kommenden Wochen fehlen. Foto: IMAGO/NurPhoto

Bilal El Khannouss und Silas sind vom VfB Stuttgart mit dabei, Badredine Bouanani könnte nachnominiert werden. Wie stehen ihre Chancen, den Titel zu gewinnen? Alle Infos zum Afrika-Cup.

Nach der Bundesliga ist vor dem Afrika-Cup. Ab dem 21. Dezember findet in Marokko der 35. Afrika-Cup statt. Für einige Bundesliga-Stars ist deshalb schon vor dem letzten Spieltag des Jahres Schluss, weil sie bereits zu ihren Nationalmannschaften reisen. Auch drei Spieler des VfB Stuttgart sind am Samstag (15.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim nicht mit von der Partie. Wer das ist und alle anderen wichtigen Infos zum Afrika-Cup gibt es hier.

