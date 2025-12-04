Afrika-Cup 2025: Muss der VfB schon in Kürze auf seine Stars verzichten?

Muss der VfB schon in Kürze auf seine Stars verzichten?

1 El Khannouss, Silas und Bouanani (v. li.) sind potenzielle Afrika-Cup-Fahrer beim VfB. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Mueller

Der Afrika-Cup 2025 kündigt sich mit großen Schritten an. Auf den VfB Stuttgart hat das möglicherweise großen Einfluss. Ab wann müssen die Verantwortlichen auf ihre Kicker verzichten?











Link kopiert

Als das Exekutivkomitee der Afrikanischen Fußball-Konföderation (CAF) vor einigen Monaten bekannt gab, dass der Afrika-Cup 2025 zwischen Mitte Dezember 2025 und Mitte Januar 2026 ausgetragen wird und damit rund um Weihnachten und Neujahr durchgespielt wird, kauten wohl so manche Funktionäre und sportliche Verantwortliche der europäischen Clubs nervös auf ihrer Unterlippe.