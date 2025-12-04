Afrika-Cup 2025: Muss der VfB schon in Kürze auf seine Stars verzichten?
1
El Khannouss, Silas und Bouanani (v. li.) sind potenzielle Afrika-Cup-Fahrer beim VfB. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Mueller

Der Afrika-Cup 2025 kündigt sich mit großen Schritten an. Auf den VfB Stuttgart hat das möglicherweise großen Einfluss. Ab wann müssen die Verantwortlichen auf ihre Kicker verzichten?

Als das Exekutivkomitee der Afrikanischen Fußball-Konföderation (CAF) vor einigen Monaten bekannt gab, dass der Afrika-Cup 2025 zwischen Mitte Dezember 2025 und Mitte Januar 2026 ausgetragen wird und damit rund um Weihnachten und Neujahr durchgespielt wird, kauten wohl so manche Funktionäre und sportliche Verantwortliche der europäischen Clubs nervös auf ihrer Unterlippe.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.