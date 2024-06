AfD will auf Marktplatz in Mannheim demonstrieren: Ein Gedenkort ist keine politische Kampfzone

AfD will auf Marktplatz in Mannheim demonstrieren

1 Darum sollte es nun gehen: Die Trauer um den getöteten Polizisten. Eine Demo der AfD auf dem Mannheimer Marktplatz ist in diesen Tagen deplatziert. Foto: Florian Dürr

Die AfD will ihre Demonstration am Freitag auf dem Mannheimer Marktplatz gerichtlich durchsetzen. Egal wie das Gericht entscheidet: Diese Aktion ist egoistisch und verhindert eine angemessene Trauer um den getöteten Polizisten, kommentiert Florian Dürr.











Was für ein Stuss dabei rauskommen kann, wenn sich die AfD öffentlich zum Tod des getöteten Polizisten in Mannheim äußert, war bereits am vergangenen Sonntag zu beobachten: Unter dem Motto „Remigration hätte diese Tat verhindert“ lief die Jugendorganisation der Rechtspopulisten auf dem Mannheimer Marktplatz auf. Was für eine beschämende Aktion.