AfD und Verfassungsschutz: Höcke und Urban legen Gutachten gegen Beobachtung vor

Nach Sonntagsgebet Selenskyj lädt Papst Leo XIV. zu Besuch in der Ukraine ein

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den neuen Papst zu einem Besuch in der Ukraine eingeladen. Zuvor hatte sich Leo XIV. in seinem ersten Sonntagsgebet in Rom klar gegen den Krieg zwischen Russland und der Ukraine ausgesprochen.