AfD-Treffen bei Heilbronn: Rechte Leut im Besen

1 Die AfD-Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla blicken optimistisch auf das Wahljahr. Foto:

Während Hunderttausende gegen die AfD protestieren, lassen sich die Parteichefs auf einem Grillfest nahe Heilbronn von Anhängern feiern. Ein Ort, wo man unter sich ist – und offen von Regierungsauftrag und Remigrationsplänen schwärmen kann.











Link kopiert

Auf diesen Augenblick haben die Anwesenden gewartet: Sie pfeifen und grölen, rote Hände umschließen Glühweintassen, über glühenden Kohlen dreht sich ein Spanferkel. Gut 200 Menschen haben sich an diesem Freitagabend vor dem Weingut Zum Rutenbieger in Erlenbach bei Heilbronn versammelt. Dann, gegen 19.30 Uhr, ist es so weit: Tino Chrupalla und Alice Weidel, die Parteichefs der AfD, treten vor die Menge.