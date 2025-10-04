AfD-Politiker Markus P.: „Ohrabbeißer“ als Bezirksbeirat abberufen
Großes Polizeiaufgebot: der Einsatz um den „Ohrabbeißer“ 2016 Foto: 7aktuell.de/Oskar Eyb

Er saß wegen Gewalttaten in Haft – und wurde trotzdem AfD-Bezirksbeirat. Erst aus der Zeitung erfuhr die Stadt von den Vorstrafen des Mannes. Nun musste er das Gremium verlassen.

Der AfD-Mann Markus P., der vor Jahren einem städtischen Vollzugsbediensteten das halbe Ohr abgebissen hatte, ist nicht mehr Bezirksbeirat in Stuttgart-Möhringen. Die Stadt hat seine Bestellung mit sofortiger Wirkung zurückgenommen, wie sie ohne Nennung von Namen oder Parteizugehörigkeit mitteilte. Damit reagierte die Verwaltung „auf eine für sie neue Sachlage im Nachgang zu Medienberichten“. Erst durch eine aktive Abfrage beim Bundeszentralregister habe man erfahren, dass das fragliche Mitglied des Bezirksbeirates gar nicht wählbar gewesen sei. „Aufgrund von Verurteilungen des Landgerichts Stuttgart“ habe es die Wählbarkeit verloren, die Voraussetzung sei, um ehrenamtlich in Gremien wie dem Bezirksbeirat mitzuwirken.

