AfD-Politiker Markus P.: Neue Gewalt-Vorwürfe gegen „Ohr-Abbeißer“ von der AfD

Neue Gewalt-Vorwürfe gegen „Ohr-Abbeißer“ von der AfD

1 Der Polizeieinsatz wegen des „Ohr-Abbeißers“ im Jahr 2016 Foto: 7aktuell.de/Oskar Eyb

Es geht wieder um einen Streit in einer Gaststätte: erneut liegt der Polizei eine Anzeige gegen Ex-Bezirksbeirat Markus P. vor. Auch diesmal soll ein AfD-Kollege involviert sein.











Nach neuen Gewalt-Vorwürfen könnte dem als „Ohr-Abbeißer“ bekannt gewordenen einstigen AfD-Bezirksbeirat Markus P. der Ausschluss aus der Partei drohen. Noch während die Staatsanwaltschaft gegen P. wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt, wurde gegen ihn erneut Strafanzeige erstattet. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, werde darin erneut der Vorwurf der Körperverletzung erhoben: Während eines Streits in einer Gaststätte in Stuttgart-Möhringen solle der 44-Jährige einen 35 Jahre alten Mann geschlagen haben. Der Vorfall solle sich am 8. Oktober um zwei Uhr nachts zugetragen haben. Auf Anfragen dazu reagierten P. und sein Anwalt nicht.