AfD-Politiker Markus P.: Neue Gewalt-Vorwürfe gegen „Ohr-Abbeißer“ von der AfD
1
Der Polizeieinsatz wegen des „Ohr-Abbeißers“ im Jahr 2016 Foto: 7aktuell.de/Oskar Eyb

Es geht wieder um einen Streit in einer Gaststätte: erneut liegt der Polizei eine Anzeige gegen Ex-Bezirksbeirat Markus P. vor. Auch diesmal soll ein AfD-Kollege involviert sein.

Nach neuen Gewalt-Vorwürfen könnte dem als „Ohr-Abbeißer“ bekannt gewordenen einstigen AfD-Bezirksbeirat Markus P. der Ausschluss aus der Partei drohen. Noch während die Staatsanwaltschaft gegen P. wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt, wurde gegen ihn erneut Strafanzeige erstattet. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, werde darin erneut der Vorwurf der Körperverletzung erhoben: Während eines Streits in einer Gaststätte in Stuttgart-Möhringen solle der 44-Jährige einen 35 Jahre alten Mann geschlagen haben. Der Vorfall solle sich am 8. Oktober um zwei Uhr nachts zugetragen haben. Auf Anfragen dazu reagierten P. und sein Anwalt nicht.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.