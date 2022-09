1 Dirk Spaniel Foto: red

Die Staatsschutzabteilung der Polizei ermittelt nach einem Farbanschlag auf das Haus eines AfD-Politikers.















Link kopiert

Das Haus des AfD-Politikers Dirk Spaniel ist in der Nacht zum Mittwoch, 31. August, mit Farbe beschmiert worden. Spaniel, der Sprecher der AfD in Stuttgart ist, zeigte sich über die Tat entsetzt; er war zu der Zeit zu Hause. Die Schmiererei sei „in direkter Konfrontation“ durchgeführt worden, erklärte er. Laut der Polizei sei der Politiker aber nicht persönlich angegriffen worden. Spaniel habe die Polizei alarmiert, die aber in der Nacht keine Verdächtigen in der Nähe des Tatortes fassen konnte.

Der Staatsschutz der Polizei ermittelt, da es sich um ein politisches Motiv handeln könnte. Parolen seien nicht angebracht worden, es sei nur die Wand vollgeschmiert worden, teilte die Polizei mit. Spaniel vermutet, dass die Tatpersonen aus dem politisch linken, antifaschistischen Spektrum stammen könnten. Dazu äußert sich die Polizei nicht. Sie ermittele in alle Richtungen. Spaniel nennt die Tat in einer Pressemitteilung eine „erhebliche Sachbeschädigung“. Eine Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Außerdem verurteilt der AfD-Politiker die „Unverfrorenheit der Durchführung“ als „völlige Enthemmung der Täter“.