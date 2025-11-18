AfD-Bürgerdialog in Bad Cannstatt: „Cannstatt nazifrei“ – zeigte der AfD-Protest Wirkung?

7 Kurz vor dem Kursaal stoppte die Polizei den Demozug. Foto: Frederik Herrmann

Die AfD hatte in Bad Cannstatt zu einem Bürgerdialog geladen. Angemeldet waren über 100 Menschen. Wie viele sind tatsächlich gekommen und hat der Protest gewirkt?











„Cannstatt nazifrei, Cannstatt nazifrei“, skandiert die Menge – gemeint ist eine Veranstaltung der AfD. Am Montagabend zog ein Demozug durch Bad Cannstatt in Richtung Kursaal. Dort hatten Landtagsabgeordnete der AfD zu einem Bürgerdialog eingeladen, um mit Bürgern über Landwirtschaft zu diskutieren. Der Veranstaltungsort war von der AfD-Fraktion lange geheim gehalten worden. Denn wo die Partei auftritt, regt sich häufig Widerstand – so auch in Stuttgart.