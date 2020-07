1 Eine Werbeanzeige der Alternative für Deutschland hat in baden-württembergischen Kommunen für Konflikte gesorgt. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

In den Amtsblättern von rund 380 baden-württembergischen Kommunen war Ende Mai eine Corona-Anzeige der AfD erschienen. Es gab Kritik, nun zieht der Nussbaum-Verlag Konsequenzen.

Stuttgart - Ein Bild zeigt eine blonde Frau, die mit Mund-Nase-Schutz vor dem Laptop sitzt. Auf dem Tisch steht eine Flasche Desinfektionsmittel. Links neben dem Bild steht in blauer Schrift: „Die erheblichen Einschnitte in das private und wirtschaftliche Leben der Bürger schaden unserem Land immens.“ So die These, die die baden-württembergische Landesgruppe der AfD-Bundestagsfraktion Ende Mai in einer Werbeanzeige verbreitet hat. In der Anzeige wird gefordert: „Strikte Grenzkontrollen durchführen“, „Keine Impflicht“ und „Keine Überwachung durch Corona-Apps.“