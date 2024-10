Nach einem Schlaganfall kommt es auf jede Sekunde an. Eine Oberärztin und eine Pflegekraft der „Stroke Unit“ am Klinikum Esslingen sprechen im Video über typische Symptome und Tipps zur Vorbeugung.











Jedes Jahr erleiden im Schnitt 260 000 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall. Die Folge sind oft körperliche Einschränkungen – oder sogar der Tod. Umso wichtiger ist es, sich rechtzeitig mit dem Thema zu beschäftigen. Denn im Notfall kann schnelles Handeln Leben retten.

Am Klinikum Esslingen kümmert sich die „Stroke Unit“ mit neun Betten und einem erfahrenen Team um Patientinnen und Patienten, die nach dem Ausfall von Gehirnfunktionen versorgt werden müssen. Im Video erklären Oberärztin Maike Munz und Pflegekraft Lisa Maier, an welchen Symptomen sich ein Schlaganfall erkennen lässt. Außerdem erzählen sie, welche verschiedene Behandlungsmöglichkeiten es gibt und was bei der Vorbeugung helfen kann.