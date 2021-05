1 Impfen bei der Hausärztin Foto: Wilhelm Mierendorf wm-foto@t.online.de

Der Ärzteverbund Medi hat eine eigene Internetplattform eröffnet, bei der Impfwillige sich registrieren lassen können. Werden in Arztpraxen kurzfristig Termine frei oder es bleiben Restbestände, kommen sie zum Zuge.

Stuttgart - Der Ärzteverband Medi in Stuttgart hat eine eigene Internetplattform eröffnet, die impfwillige Bürger mit Arztpraxen zusammenbringt, bei denen sich kurzfristig Impfkapazitäten aufgetan haben. Mit der Maßnahme wolle man die Impfungen gegen das Coronavirus in den Praxen der Haus- und Fachärzte in Baden-Württemberg beschleunigen, teilte Medi mit.