Ärztenachwuchs im Kreis Esslingen: So will der Landkreis Mediziner anlocken

So will der Landkreis Mediziner anlocken

Der Landkreis Esslingen will mit Stipendien für Studentinnen und Studenten der Medizin den Ärztenachwuchs fördern und möglichst an die Region binden.











Der Landkreis Esslingen will ein Zeichen setzen für die Zukunft der medizinischen Versorgung in der Region: Er vergibt sechs Stipendienplätze an Studierende der Humanmedizin nach dem Physikum. Das Stipendium umfasst eine finanzielle Unterstützung von monatlich 500 Euro sowie die Möglichkeit, sich mit dem Landkreis und den regionalen medizinischen Einrichtungen zu vernetzen.

„Unser Ziel ist es, Nachwuchsmedizinerinnen und -mediziner während ihrer Ausbildung finanziell zu fördern und sie für eine spätere berufliche Tätigkeit in unserer Region zu begeistern“, sagt Landrat Marcel Musolf. Für die Betreuung der Stipendiaten steht im Gesundheitsamt ein multiprofessionelles Team mit Christine Stotz, Markus von Ehr und Miriam Kraft bereit.

Flächendeckende Versorgung in Gefahr

Der Kassenärztlichen Vereinigung zufolge sind immer weniger Mediziner bereit, sich als Vertragsarzt, vor allem in ländlichen Gebieten, niederzulassen. Vor allem niedergelassene Ärzte im hausärztlichen Bereich hätten Schwierigkeiten, einen Nachfolger zu finden. Die Gründe dafür seien vielfältig: Budgetierung, zunehmende Bürokratisierung und eine schwache Infrastruktur auf dem Land gehörten dazu. Durch einen Mangel an Ärzten sei die flächendeckende Rund-um-die-Uhr-Versorgung in Gefahr.

Interessierte Studierende können sich ab sofort im Landratsamt melden. Das geht zum Beispiel über die Webseite www.karriere.landratsamt-esslingen.de oder direkt beim Gesundheitsamt unter gesundheitsplanung@lra-es.de oder der Telefonnummer 07 11 / 39 02-4 16 00 für das Stipendium bewerben.