Ärztemangel: Neuhausen will mit Prämie Haus- und Kinderärzte anlocken

1 Hausärzte werden rar. Für viele Praxen, die aus Altersgründen aufgegeben werden, gibt es keine Nachfolgerin oder Nachfolger. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Vorsorge gegen Versorgungslücken: Der Gemeinderat Neuhausen hat einen Investitionskostenzuschuss für Praxen beschlossen. Aber andere Kommunen zahlen mehr.











Der Neuhausener Gemeinderat hat beraten, bis der Arzt kommt. Was in diesem Fall kein großer Act war, sondern der Not geschuldete Einstimmigkeit. Der Arzt respektive die Ärztin kam auch nicht in die Sitzung, sondern kommt – hoffentlich – in die Gemeinde. Und um dem Prinzip Hoffnung etwas nachzuhelfen, werden Ärztin oder Arzt künftig angelockt von einer Standortprämie und einem Investitionskostenzuschuss für die Praxis. Beides hat der Gemeinderat einhellig beschlossen.