Ärztehaus in Steinenbronn: Baustart mit einem Jahr Verzögerung: Arzt investiert in sein Lebenswerk
1
Genc Kelmendi ist Arzt, Projektplaner, Bauherr und Investor in einer Person Foto: Leonie Schüler

Der Steinenbronner Arzt Genc Kelmendi investiert in ein Ärztehaus für fünf Praxen. Mit einem Jahr Verzögerung hat nun der Bau begonnen.

Genc Kelmendi steht am Bauzaun und blickt auf das, was eines Tages sein Lebenswerk sein wird. In der Baugrube am Dornröschenweg entsteht ein Ärztehaus für vier Praxen mit neun Fachärzten. Einen Investor für das 3,5 bis 4 Millionen Euro teure Bauprojekt gibt es nicht; Kelmendi selbst ist Projektplaner, Bauherr und Investor in einer Person – und nicht zuletzt Arzt mit den Schwerpunkten Allgemein-, Notfall- und Intensivmedizin, Anästhesie und Schmerztherapie.

