1 Momentan ruhen die Bauarbeiten am Ärztehaus in Grötzingen. Foto: /Caroline Holowiecki

Der Bauträger Paulus ist in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Hat das Folgen für das Ärztehaus in Grötzingen und für die große Seniorenwohnanlage in Echterdingen?















Es ist auffallend ruhig auf der Baustelle in zentraler Lage in Aichtal-Grötzingen – und das liegt weder an den Sommerferien noch am Regen. Am Ärztehaus wird derzeit nicht gearbeitet. Das Bauvorhaben ist zwar so gut wie fertig – aber es ruht. Der Bauträger, die Paulus Wohnbau, hat dieser Tage Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Das bedeutet, die Geschäftsführung bleibt in den Händen des Schuldners. Der Bauträger aus Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) baut seit den 90er Jahren vor allem Eigentumswohnungen und Seniorenwohnanlagen in Baulücken in Ortskernlagen. Tätig ist er im gesamten Großraum Stuttgart. 36 Jobs stehen auf dem Spiel.