Ärztefehler an Filderklinik: Junge Mutter nach Zwillingsgeburt verblutet – Ärzte verurteilt
Witwer Marco Werz aus Stuttgart und seine beiden Kinder, die im Januar ihren dritten Geburtstag feiern. Foto: privat

Nach der Geburt ihrer Zwillinge verblutet Vera Werz 2023 in der Filderklinik. Zwei Klinikärzte wurden nun verurteilt. Wir haben mit dem Witwer und seiner Anwältin gesprochen.

Erleichtert – so beschreibt Marco Werz seinen Zustand nach der Urteilsverkündung. Dass zwei der Ärzte, die seine Frau vor drei Jahren behandelt haben, nun am Amtsgericht Nürtingen zu Bewährungsstrafen verurteilt wurden, erfüllt ihn nicht mit Genugtuung. „Aber ich bin froh darüber, dass meine Einschätzung bestätigt wurde. Und dass unsere Geschichte nun öffentlich ist.“ Die Geschichte – damit meint Marco Werz den Tod seiner Frau Vera Werz und die Umstände, die dazu geführt haben. Was der schönste Tag im Leben des Ehepaars werden sollte, die Geburt ihrer Zwillinge, wurde am 19. Januar 2023 zum Albtraum.

