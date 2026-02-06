1 Kinder-, und Jugendärzte in Leinfelden-Echterdingen bekommen immer wieder Terminanfragen aus dem Umland. Foto: IMAGO/YAY Images

Wie steht es um die Ärzteversorgung in Leinfelden-Echterdingen? Ein Experte hat dazu Gespräche mit Medizinern aus 13 Praxen geführt. Die Ergebnisse sind überraschend.











In Sachen Ärztemangel passen Gefühl und Realität nicht ganz zusammen. Denn auch in Leinfelden-Echterdngen werden Klagen laut, dass sich die medizinische Versorgung deutlich verschlechtert habe. Patientinnen und Patienten müssten weitere Wege zurücklegen, weil Arztpraxen schließen, in andere Kommunen wechseln oder zusammengelegt werden. Martin Felger, Geschäftsführer der Firma Diomedes, hat nun ein anderes Bild und teils überraschende Ergebnisse präsentiert. Der Experte berät Kommunen. Die Stadt Leinfelden-Echterdingen hatte ihn beauftragt herauszufinden, wie hoch der Mangel an Hausärzten tatsächlich ist.