Ärzte auf den Fildern: „Funktioniert nicht“: Diese Berufsgruppe fehlt in den Praxen
1
Kinder-, und Jugendärzte in Leinfelden-Echterdingen bekommen immer wieder Terminanfragen aus dem Umland. Foto: IMAGO/YAY Images

Wie steht es um die Ärzteversorgung in Leinfelden-Echterdingen? Ein Experte hat dazu Gespräche mit Medizinern aus 13 Praxen geführt. Die Ergebnisse sind überraschend.

In Sachen Ärztemangel passen Gefühl und Realität nicht ganz zusammen. Denn auch in Leinfelden-Echterdngen werden Klagen laut, dass sich die medizinische Versorgung deutlich verschlechtert habe. Patientinnen und Patienten müssten weitere Wege zurücklegen, weil Arztpraxen schließen, in andere Kommunen wechseln oder zusammengelegt werden. Martin Felger, Geschäftsführer der Firma Diomedes, hat nun ein anderes Bild und teils überraschende Ergebnisse präsentiert. Der Experte berät Kommunen. Die Stadt Leinfelden-Echterdingen hatte ihn beauftragt herauszufinden, wie hoch der Mangel an Hausärzten tatsächlich ist.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.