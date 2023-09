1 Frank Güntert, stellvertretender Vorsitzender Esslingen des Aero-Clubs. Foto: /Peter Stotz

Beim Aero-Club Esslingen werden die Freude am Fliegen und der sportliche Wettbewerb gleichermaßen gepflegt. Beim Fliegerfest am Wochenende werden Schnupperflüge angeboten.















Link kopiert

Durch die Luft gleiten, nur getragen von der Thermik, der Schwerkraft ein Schnippchen schlagen – das ist auch in Esslingen ohne größeren Aufwand möglich. Der Aero-Club Esslingen bietet Anfängern ebenso wie Segelflug-Sportlern die Möglichkeit, von seinem Gelände an der Römerstraße aus in die Luft zu gehen. Beim Fliegerfest am kommenden Wochenende besteht die Möglichkeit, sich die Sache näher zu betrachten.

„Das Segelfliegen ist nichts Elitäres. Wir bilden im Club das gesamte Spektrum der Gesellschaft ab. Es sind Schüler und Studenten dabei, Handwerker und Angestellte. Man braucht kein eigenes Flugzeug, und wir wollen das Fliegen so günstig wie möglich halten. Segelfliegen hat nichts mit Standesdünkel zu tun, es ist reiner Enthusiasmus“, sagt Frank Güntert, der stellvertretende Vorsitzende des Aero-Clubs Esslingen.

Vereinsspitze: Fliegen ist kein elitäres Vergnügen

Wie Güntert berichtet, könne man beim Aero-Club zwar abheben, doch abgehoben sei der Verein nicht. „Wir sind bodenständig und sehr gut eingebunden in die Gemeinschaft der Sportvereine an der Römerstraße. Wir haben eine enge Kommunikation, helfen uns gegenseitig aus“, erzählt er. Auch der Kontakt zum benachbarten Waldkindergarten sei sehr gut. Einzig manche Hundebesitzer könnten etwas pfleglicher mit dem Gelände umgehen. Manche ließen die Kotbeutel einfach liegen oder drapierten sie gar am Geländer. „Und wenn Stöcke liegen gelassen werden oder Hunde Löcher in die Landebahn graben, kann das zu großen Schäden führen“, appelliert er an die Einsicht von Hundespaziergängern.

Unsere Empfehlung für Sie Esslinger Segelflieger Aero-Club-Pilot segelt zum nationalen Titel Der 24-jährige Esslinger Segelflieger Gerrit Neugebauer sichert sich die deutsche Meisterschaft der Junioren.

Die Verbundenheit mit dem sozialen Leben in der Stadt zeigt der Verein in der kommenden Woche. Regelmäßig lädt der Club die Bewohnerinnen und Bewohner der Esslinger Pflegeheime zum Mittagessen und einem unterhaltsamen Nachmittag ein. Zuvor, am kommenden Wochenende, feiert der Verein auf dem Gelände sein traditionelles Fliegerfest. Dabei werden am Samstag und am Sonntag Flugzeuge und ihre Technik, aber auch das Vereinsleben und die sportlichen Seiten des Segelfliegens vorgestellt, Kinder können Modellflugzeuge basteln. Am Samstagabend wird eine Jazz-Combo ein Konzert auf dem Fluggelände geben. Überdies werden Schnupperflüge über und rund um Esslingen mit Segelflugzeugen angeboten. „Der Start mit der Winde bringt die Gäste in etwa 25 Sekunden auf etwa 250 Meter Höhe – das ist ein beeindruckendes Erlebnis“, verspricht Michael Ultsch, im Verein für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Rund 150 Mitglieder, davon etwa 60 aktive Flieger im Alter zwischen 14 und 81 Jahren, zählt der im Jahr 1950 gegründete Aero-Club. Das etwa 800 Meter lange grasbewachsene Fluggelände an der Römerstraße ist von der Stadt gepachtet, am Rand stehen das Vereinsheim und der Hangar für die vereinseigenen sieben Segel- und zwei Motor-Schleppflugzeuge.

Esslinger Flieger sind bei Meisterschaften erfolgreich

Neben der reinen Freude am Fliegen wird beim Aero-Club Esslingen auch der Flugsport gepflegt. „Wir fördern Leute mit sportlichen Ambitionen“, betont Güntert. So stelle der Club bei deutschen und internationalen Meisterschaften immer wieder erfolgreiche Flieger, sei es im Langstreckenflug oder bei Geschwindigkeitswettbewerben.