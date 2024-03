Ärgernis Radler in der Esslinger Innenstadt

1 Knapp überholende Fahrradfahrer werden in den Esslinger Fußgängerzonen bemängelt. Foto: Roberto Bulgrin

Passanten klagen über rücksichtslose Radler in den Esslinger Fußgängerzonen. Die SPD-Fraktion hatte im Juni letzten Jahres eine Anfrage zu diesem Problem an die Stadt Esslingen gerichtet. Die Verwaltung möchte nun mit einer Politik der kleinen Schritte reagieren.











Niemand soll in den Esslinger Fußgängerzonen unter die Räder kommen. Doch Passanten klagen über schnelle, rücksichtslose, knapp überholende Zweiradfahrer. In der öffentlichen Diskussion steht auch ein Radfahrverbot in den FuZos im Raum.