Ärgernis in der östlichen Esslinger Altstadt: Kommt endlich die behindertengerechte Toilette?

1 Ein Platz am Eingang zur Esslinger Ritterstraße ist seit Jahren als Toiletten-Standort im Gespräch. Foto: Roberto Bulgrin

In Esslingens östlicher Altstadt keimt Hoffnung auf: Seit vielen Jahren wird dort der Bau einer öffentlichen behindertengerechten Toilette gefordert – getan hat sich bislang nicht viel. Nun will die Stadt das Projekt schon vor der Umgestaltung der Ritterstraße angehen.











Der Wunsch nach einer barrierefreien öffentlichen Toilette in der östlichen Esslinger Altstadt wird seit vielen Jahren immer wieder laut – getan hat sich bis heute nichts. Eigentlich sollte das Projekt im Zuge der Umgestaltung der Ritterstraße realisiert werden, doch die ist inzwischen aus finanziellen Gründen auf 2028 verschoben. So lange will der Stadtseniorenrat nicht warten. In der Einwohnerfragestunde im Gemeinderat mahnte Vorstandsmitglied Hanna Scherieble an, dass sich endlich etwas tun müsse. Ihre Befürchtung, dass das Toilettenprojekt wie die Umgestaltung der Ritterstraße bis nach dem Stadtjubiläum 2027 verschoben wird, sei jedoch unbegründet, versicherten Oberbürgermeister Matthias Klopfer und Baubürgermeister Hans-Georg Sigel nun im Gemeinderat. Beide versprachen, dass sich in absehbarer Zeit etwas tun soll.

Gefordert wird eine weitere barrierefreie öffentliche Toilette in der östlichen Altstadt schon sehr viel länger. 2015 hatte der Ausschuss für Technik und Umwelt des Gemeinderats die Verwaltung dann jedoch ganz offiziell beauftragt, das Projekt auf den Weg zu bringen. Nachdem sich abgesehen von schönen Worten zunächst nicht viel getan hatte, verlieh die Linke diesem Anliegen mit einem Haushaltsantrag neuen Nachdruck.

Seit Jahren in der Warteschleife

Es sollte jedoch bis September 2020 dauern, ehe die Verwaltung einen Standort am Eingang zur Ritterstraße gegenüber vom Technischen Rathaus vorschlug – Überlegungen, eine solche Toilette am Hafenmarkt einzurichten, waren damit vom Tisch. Einige Ratsmitglieder versprachen damals im Brustton der Überzeugung, nun rasch loslegen zu wollen. Optimistisch hatte etwa der damalige Freie-Wähler-Stadtrat Eberhard Scharpf die Devise ausgegeben: „Wir einigen uns auf den Standort, setzen die Planung in Gang und machen Nägel mit Köpfen.“

Mittlerweile weiß man in Esslingen, dass es so rasch dann doch nicht ging. Der Bau der barrierefreien öffentlichen Toilette sollte an die Aufwertung der Ritterstraße gekoppelt werden, die man ursprünglich bis zum Stadtjubiläum 2027 vollenden wollte. Nachdem die Ritterstraße nun jedoch in der Warteschleife bleibt, will die Stadt das Toiletten-Projekt separat anpacken. Die zuständigen Fachbereiche der Bauverwaltung sollen rasch die Weichen stellen – gebaut werden könne dann noch im Laufe diesen Jahres, spätestens jedoch 2026, so Sigel.