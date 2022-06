1 Zahlreiche Wohnmobile und Wohnwagen stehen auf dem Parkplatz der Waldschenke. Dennoch genehmigt das Landratsamt dort keinen ausgewiesenen Stellplatz. Foto: /Andreas Kaier

Aichwald will Parkflächen für die zunehmende Zahl an Wohnmobilen bauen. Doch die Kreisverwaltung schiebt dem einen Riegel vor.















Für Aichwalds Bürgermeister Andreas Jarolim ist klar: „Wer sich ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen kauft, der sollte auch einen Abstellplatz dafür haben“. Doch das ist in vielen Fällen nicht der Fall, wie sich auch auf dem Schurwald in zunehmendem Maße zeigt. Immer wieder kommt es vor, dass in Wohngebieten abgestellte Fahrzeuge wochenlang Parkplätze blockieren oder – wie im Aichwalder Ortsteil Aichschieß und an der Straße nach Lobenrot – Wanderparkplätze zugestellt werden. Um dem beizukommen will die Gemeinde eigens Stellplätze für Wohnmobile und -wagen ausweisen. Doch das Landratsamt lehnt diese Idee ab.