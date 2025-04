Ärger um Windkraftanlagen auf dem Schurwald: Die beiden Windräder sind immer noch zu laut

Demokratie in Bewegung in Leinfelden-Echterdingen Weg frei für einen Neuanfang: Aus Partei wird Wählervereinigung

Auf Bundesebene gelang es der Partei Demokratie in Bewegung nicht, Fuß zu fassen. In Leinfelden-Echterdingen hat sich daraus nun eine Wählervereinigung gegründet. An der Spitze: Stadträtin Sigrid Ott. Was hat die Vereinigung vor?