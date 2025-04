Ärger um nagelneue Anlagen: Warum die neuen Windräder auf dem Schurwald stillstehen

Feuer in Filderstadt rechtzeitig gelöscht 200 Quadratmeter Wiese in Flammen – Polizei geht von Brandstiftung aus

Am späten Freitagabend hat in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) eine Wiesenfläche gebrannt. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Die Ermittlungen dauern an.