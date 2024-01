Mietshaus in Stuttgart-West: Grüne Fassade scheitert am Einspruch der städtischen Ämter

1 Klaus Brenner vor seinem Haus mit Mietwohnungen (das weiße) in der Hasenbergstraße. Gerne würde er dort die Fassade begrünen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der Besitzer eines Miethauses in Stuttgart-West möchte über Balkone und Pflanztröge zur Begrünung und somit zur Klimaverbesserung der Stadt beitragen. Das Förderprogramm Urbanes Grün hat das gleiche Ziel, dennoch scheitert das Projekt.











Link kopiert

Singapur macht es vor, Klaus Brenner will es nachmachen: Er möchte zeigen, dass Urbanität und Natur keine Gegensätze sein müssen. Gründungsvater Lee Kuan Yew hatte für Singapur in den 1960er Jahren eine Vision: Eine Gartenstadt sollte entstehen, grün und lebenswert trotz dichter Besiedelung. Jahrzehnte später ist der südostasiatische Stadtstaat eine der grünsten Metropolen der Welt und führend in nachhaltigem Gebäudedesign. Die nächsten Ziele sind bereits gesteckt: Aus der Gartenstadt soll eine Stadt in einem Garten werden, wie Premier Lee Hsien Loong 2012 erklärte.