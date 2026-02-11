Ärger über Zwangsräumungen: Familien fliegen raus, weil das Jobcenter bei den Mietzahlungen trödelt
Wer nicht zahlt, fliegt raus. Das gilt auch bei günstigen Wohnungen. Foto: IMAGO/serienlicht

Dietmar Schmidt vermietet an Bürgergeldempfänger. Immer wieder muss er ihnen kündigen – nicht wegen eines Fehlverhaltens, sondern weil das Amt nicht in die Pötte kommt.

Für den jungen Mann mit leichter geistiger Behinderung wäre es die Chance gewesen, endlich in einer eigenen kleinen Wohnung zu wohnen und damit selbstständig zu werden. Doch im Dezember ist es aus mit dem Traum. Da entscheidet das Jobcenter des Landkreises Freudenstadt, dass es die Miete für das in Baiersbronn gelegene Appartement nun doch nicht übernimmt – ein halbes Jahr nach dem Einzug. „Ich habe in dieser Zeit nicht einen Cent gesehen“, sagt Dietmar Schmidt. Das Räumungsurteil hat er sich schon lange vorher geholt, auf Verdacht. Jetzt zeigt er es seinem säumigen Mieter. „Ich habe ihm dann noch beim Umzug geholfen.“ Traurig sei das gewesen. Mit Ende 20 wohnt der junge Mann jetzt wieder bei seiner Mutter. „Zum Glück war das möglich.“

