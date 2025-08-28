Ärger über Sanierung in Weilimdorf: „Da bin ich ausgeflippt“ – Stuttgarter Mieter halten Baustelle nicht mehr aus

„Da bin ich ausgeflippt“ – Stuttgarter Mieter halten Baustelle nicht mehr aus

Doris und Peter Thens Zuhause in Stuttgart ist derzeit eine große Baustelle.

Doris und Peter Then leiden unter den Sanierungsarbeiten an einem Hochhaus in Stuttgart-Weilimdorf. Seinem Vermieter macht das Ehepaar deshalb schwere Vorwürfe.











Doris Then hat eine enge emotionale Bindung zu ihrem Wohnort im Krokodilweg 20 im Stuttgarter Stadtteil Bergheim. „Ich liebe den schönen Blick auf den Wald“, sagt die 66-jährige Rentnerin. Vorzüge des Mehrparteien-Gebäudes, in dem sie mit ihrem Mann Peter seit 2009 daheim ist, fallen ihr viele ein: die Garage, der Aufzug, die Nähe zur Stadtbahn-Haltestelle Giebel.