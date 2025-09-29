Ärger nach VfB-Spiel: Schon wieder müssen Fahrgäste am Bahnhof übernachten
Erst ein erfolgreicher Europapokal-Abend mit dem VfB, dann Ärger bei der Heimfahrt mit dem Zug. Erneut sind Bahngäste nachts gestrandet und kamen nicht nach Hause.

Erneut haben Reisende eine Nacht auf einem baden-württembergischen Bahnhof verbringen müssen. Diesmal traf es Fahrgäste, die am vergangenen Donnerstag von Stuttgart in Richtung Crailsheim unterwegs waren. Demnach fuhr der Regionalexpress schon mit einer Verspätung von mehr als einer halben Stunde in Stuttgart los. In Schwäbisch Hall-Hessental ging es dann gar nicht mehr weiter. „Wir wurden aus dem Zug geworfen“, berichtete ein Reisender gegenüber unserer Zeitung. Wegen des kurz zuvor zu Ende gegangenen Europa-League-Spiels des VfB Stuttgart war das Fahrgastaufkommen in dieser Nacht besonders hoch.

