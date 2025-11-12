Ärger mit Bafög-Amt: Trotz Gehirntumor schafft er den Abschluss – jetzt fordert das Amt 1000 Euro

Trotz Gehirntumor schafft er den Abschluss – jetzt fordert das Amt 1000 Euro

1 Glücklichsein muss man sich hart erarbeiten – aber es ist möglich, wissen Frieder und Milena Kärcher. Foto: Milena Kärcher

Frieder Kärcher steht kurz vor seinem Abschluss, als er eine tödliche Diagnose erhält. Er macht seine Ausbildung trotzdem weiter, aber zu langsam. Jetzt soll er Geld zurückzahlen.











Für das Amt für Ausbildungsförderung in Karlsruhe ist der Fall abgeschlossen: Man habe sich mit der vorgesetzten Behörde, dem Stuttgarter Regierungspräsidium (RP), abgestimmt. „Von dort wurde bestätigt, dass die Entscheidung fachlich korrekt war.“ Knapp 1000 Euro soll Frieder Kärcher zurückzahlen, weil er für seine Ausbildung einen Monat zu lange gebraucht hat. Welcher schwere Schicksalsschlag für den Verzug gesorgt hat, spielt für die Behörde keine Rolle. Möglichst schnell will man zur Tagesordnung übergehen. „Ein weiterer Schriftverkehr mit uns ist nicht erforderlich.“