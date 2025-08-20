Ärger in Oberesslingen: Genug von der täglichen Parkplatz-Jagd – und vom Warten auf die Stadt
1
Jürgen Dosenbach, Anja Rückschloss und Oliver Pentz (von links) drängen auf eine neue Parkregelung in der Dresdener Straße. Foto: privat

Parkplätze sind in der Dresdener Straße in Oberesslingen chronisch knapp. Anwohner wollen eine andere Parkregelung – die Entscheidung der Stadt lässt auf sich warten.

Die Mühlen der Bürokratie können manchmal ganz schon langsam mahlen. „Viel zu langsam“, finden Anwohner der Dresdener Straße in Oberesslingen. Die hatten im November 2023 die Stadt um eine praktikablere Parkregelung in ihrer Straße gebeten. Eindreiviertel Jahre später ist die erhoffte schnelle und unkomplizierte Lösung noch immer nicht in Sicht.

