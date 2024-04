Ärger in Denkendorf: Zirkus drohen 9000 Euro Zwangsgeld

1 Der Circus Weisheit tritt vorerst auf – trotz Anordnung des Landratsamtes, den Platz zu räumen. Foto: Ines Rudel

Das Landratsamt Esslingen besteht darauf, dass ein Zirkus seine Zelte im Körschtal bei Denkendorf (Kreis Esslingen) abbricht. Denn bei der Wiese, auf der die Manege steht, handelt es sich um eine geschützte Biotopfläche. Der Circus Weisheit tritt dennoch auf.











Es wurde zwischenzeitlich laut zwischen den Zirkusartisten und den Vertretern der Polizei am Freitagnachmittag, nur zwei Stunden vor der ersten der geplanten Vorstellungen. Auf einer privaten Wiese an der Landesstraße zwischen Denkendorf und Deizisau hatte die Familie Weisheit ihre Zelte aufgeschlagen – doch das Landratsamt Esslingen erteilte eine Nutzungsuntersagung. Für den Betrieb eine wirtschaftliche Katastrophe. Das Landratsamt rückt nicht von seiner Haltung ab – und stellte am Freitag ein Zwangsgeld in Höhe von 9000 Euro in Aussicht. Doch auch der Zirkus will nicht nachgeben: „Wir sind in den Startlöchern und werden Vorstellungen geben“, erklärte Anja Konetzki, Presseverantwortliche, am Freitag eine halbe Stunde vor Öffnung der Manege.