Ärger beim Cannstatter Volksfest: Taxifahrer beklagen Verkehrschaos rund um den Wasen

1 Der Bereich Daimlerstraße und Mercedesstraße abends am Tag der Deutschen Einheit – Verkehrschaos pur rund um den Taxistand, aufgenommen von einem Taxifahrer. Foto: Taxi-Auto-Zentrale Stuttgart

Wenn beim Volksfest die Zelte schließen, strömen Zehntausende vom Gelände. Die Mercedesstraße wird dann gesperrt. Taxis stecken dadurch oft fest. Und nicht nur das.











Er hat eine gewisse Tradition, der Ärger der Taxifahrer während des Cannstatter Volksfests. Kein Wunder, ist es doch für viele Berufschauffeure sehr bedeutend. „Nach Silvester würde ich die Wasenzeit als die wichtigsten Tage des Jahres bezeichnen“, sagt Iordanis Georgiadis, Vorstandsvorsitzender der Stuttgarter Taxi-Auto-Zentrale (TAZ). Die Fahrer, die in Bad Cannstatt unterwegs sind, versuchen besonders am späten Abend, wenn die Festzelte sich leeren, so viele Fahrten wie möglich zu schaffen.