Formel 1 Mick Schumacher bleibt cool nach Klartext-Ansage

Mick Schumacher hat sich von den deutlichen An- und Aussagen von Teambesitzer Gene Haas recht unbeeindruckt gezeigt. Sei es die klare Punkteforderung für die letzten vier Rennen in dieser Formel-1-Saison an den 23 Jahre alten Deutschen oder auch Haas' Worte zu den Kosten, die Schumacher durch seine beiden schweren Unfälle im ersten Drittel der Meisterschaft verursacht hatte.