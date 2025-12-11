1 Unzufriedener Coach: Niko Kovac kann die klaren Worte von Nico Schlotterbeck verstehen Foto: Bernd Thissen/dpa

Die direkte öffentliche Kritik an seinen Mitspielern hat für Nico Schlotterbeck kein Nachspiel. BVB-Coach Niko Kovac gesteht seinem Führungsspiel den Ausbruch nach der Champions-League-Blamage zu.











Link kopiert

Dortmund - Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac hat mit Verständnis auf die heftige Kritik seines Abwehrspielers Nico Schlotterbeck reagiert. "Ich verstehe schon die Frustration von Schlotti", sagte Kovac am Tag nach der 2:2 (1:1)-Blamage gegen FK Bodö/Glimt in der Champions League. "Als Führungsspieler hat er mit Sicherheit auch das Recht, gewisse Sachen anzusprechen."

Am Mittwochabend hatte Kovac sich noch nicht zum Ausbruch des 26-Jährigen äußern wollen, da er die Aussagen nicht mitbekommen habe. "Jetzt habe ich sie mir auch mal durchgelesen", sagte Kovac am Donnerstag schmunzelnd. "Wir haben eine riesengroße Gelegenheit liegen gelassen. Das war völlig unnötig", sagte der BVB-Coach. "Dass er als Führungsspieler verärgert ist über das Verhalten, ist völlig normal."

Trotz klarer Überlegenheit und zweimaliger Führung gegen den norwegischen Vizemeister hatte der Bundesliga-Dritte am Mittwoch den eingeplanten Sieg aus der Hand gegeben. Nun drohen im Februar zusätzliche Playoffspiele um den Einzug ins Achtelfinale. "Das ist nicht bitter, sondern einfach schlecht", schimpfte Schlotterbeck anschließend bei DAZN. Der 26-Jährige sprach zudem von "unfassbar schlechten ersten Kontakten" am Ball: "Wir spielen den Pass immer in den falschen Fuß."

Zudem war Schlotterbeck seine Mitspieler direkt angegangen. "Die Spieler, die reinkommen, verlieren jeden Ball", schimpfte Schlotterbeck offenbar in Richtung der eingewechselten Karim Adeyemi und Serhou Guirassy. "Wenn man reinkommt in der 60. Minute, erwarte ich 30 Minuten Volldampf." Kovac selbst hatte sein Team nach dem Spiel noch in der Kabine eine Standpauke gehalten, wie Sportdirektor Sebastian Kehl berichtete.