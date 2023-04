1 Die Kreuzung auf dem Ziegelhof soll umgestaltet werden. Foto: Corinna Meinke

Der Hochdorfer Ortsteil Ziegelhof soll von 2024 an mit dem Bus erreichbar sein. Allerdings müssen für Halte- und Ausweichstellen öffentliche Parkplätze wegfallen. Das sorgt im Vorfeld für Ärger.















Die Pläne der Kommune Hochdorf, die Kreuzung im Ortsteil Ziegelhof umzugestalten, stoßen auf Unmut. Die Kritik entzündet sich vor allem an der Buslinie, die von 2024 an durch den Ortsteil führen soll. Um Platz für Haltestellen und den Begegnungsverkehr zu schaffen, müsste das bereits heute knapp bemessene Angebot an öffentlichen Parkplätzen beschnitten werden. Von Irrsinn und einer überzogenen Planung war bei einem Workshop im Zusammenhang mit dem Projekt Ortsentwicklung Hochdorf 2035 in der Seniorenwohnanlage die Rede, aber es gab auch Lob für die Buspläne. Die Moderatorin Petra Schmettow hatte viel zu tun, die Gemüter immer wieder zu beruhigen. Gegner der Pläne wollen nun eine Unterschriftenaktion auf die Beine stellen.