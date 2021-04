Ab Samstag neue Ausgangssperre in Stuttgart

1 Neue Corona-Regeln: Bleibt die Stadt nachts leer – oder kommen jetzt ganz viele Jogger? Foto: 7aktuell.de/Oskar Eyb

Für den Südwesten ist die neue nächtliche Ausgangssperre eher eine Erleichterung. Die Polizei muss sich in letzter Minute darauf einstellen – und ist gespannt auf das Verhalten der Bürger.

Stuttgart - Wenn es am Samstag losgeht, dürfte auch die Polizei Bescheid wissen. Denn noch am Freitagnachmittag hat es für die Stuttgarter Polizei keine neue Verordnung gegeben, wie die neuen Regeln der Corona-Maßnahmen kontrolliert werden sollen. Mit heißer Nadel hat das Landessozialministerium an den neuen Bestimmungen gestrickt, die mit der Bundes-Notbremse umgesetzt werden sollen. Wegen des Zeitdrucks werde das eine Notverkündung, heißt es. Die Folgen für Samstag? „Wir werden nach Gesetzeslage kontrollieren“, formuliert es Polizeisprecher Stephan Widmann, „und mit Maß und Ziel.“