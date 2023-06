Bürgerrat will Autos zurückdrängen

Änderungen beim Verkehr in Stuttgart

1 Wie viel Platz wird dem Autoverkehr in Stuttgart zugestanden? Der Bürgerrat hat dazu eine klare Meinung. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

61 Stuttgarterinnen und Stuttgarter haben sich im Bürgerrat Klima Gedanken über den Verkehr gemacht. Sie wollen dem Fahrrad in der Stadt deutlich mehr Raum geben.















In der Landeshauptstadt soll der Autoverkehr über Gebühren stärker reguliert und der Umstieg auf den öffentlichen Verkehr durch zusätzliche Park-and-Ride-Plätze erleichtert werden. Außerdem soll der Radverkehr erheblich ausgebaut werden. Das sind die Forderungen des Bürgerrats Klima, der seine Empfehlungen am Donnerstag an den Gemeinderat gereicht hat.