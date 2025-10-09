Änderungen bei Stuttgart 21: Bahn muss Fluchtwege im Stuttgart-21-Tunnel neu planen

Bahn muss Fluchtwege im Stuttgart-21-Tunnel neu planen

1 Der Tunnelbau bei Stuttgart 21 hielt manche Herausforderung bereit. Nun muss ein Teil des Fluchtwegekonzepts überarbeitet werden. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Wegen geologischer Probleme scheiterte der Bau eines Verbindungsstollen im Fildertunnel. Die Bahn beantragt nun eine neue Lösung für die Fluchtwege.











Die Deutsche Bahn muss ihr Fluchtkonzept aus den Tunneln von Stuttgart 21 an einer Stelle neu planen. Wie erst jetzt eingeräumt wurde, gab es bereits vor fünf Jahren beim Bau eines unterirdischen Verbindungsstollen so gravierende geologische Probleme, dass die ursprünglichen Pläne aufgegeben werden mussten. Aktuell betreibt die Bahn ein Genehmigungsverfahren, um das Okay der Behörden für eine Ersatzlösung zu bekommen.