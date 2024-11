Änderung in der ARD: Tagesschau-Begrüßung jetzt ohne „Damen und Herren“

Änderung in der ARD

Die „Tagesschau“ ändert ein langjähriges Ritual. Die Formulierung „meine Damen und Herren“ in der Begrüßung zu Beginn der täglichen Nachrichtensendung um 20.00 Uhr wird abgeschafft. Der Satz „Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau“ fiel zuletzt am 20. November, sagte ein Sprecher des NDR der Deutschen Presse-Agentur. Seit dem 21. November wird demnach die neue Begrüßung gesprochen. Sie lautet „Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau.“ Zuvor hatte die „Bild“ berichtet.

Die Tagesschau orientiere sich bei den Sprechertexten zunehmend am gesprochenen Wort statt an formeller Schriftsprache, heißt es in einem offiziellen Statement des Senders. Das gelte auch für die Begrüßung. Die Veränderung basiere unter anderem auf einer qualitativen Zuschauerbefragung und „entspricht dem Wunsch nach einer authentischen und zugänglichen Ansprache“.

Wie lange das „meine Damen und Herren“ Bestandteil der Begrüßung war, konnte der NDR-Sprecher nicht sagen. In einer Tagesschau-Aufzeichnung von 1960 etwa sagte der damalige Sprecher Karl-Heinz Köpcke, auch als „Mr. Tagesschau“ bekannt, einfach nur „Guten Abend“.