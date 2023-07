1 Das Klinikum Stuttgart konzentriert sich künftig auf seine Kernkompetenz im HNO-Bereich. Foto: Lichtgut - Ferdinando Iannone

Das Klinikum Stuttgart beendet ab August die HNO-Notfallversorgung:Das hat Folgen für die medizinische Behandlung der Patienten der Region – befürchten Fachärzte.















Link kopiert

Es gehe nicht mehr, sagt Christian Sittel, Ärztlicher Direktor der Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. Jahrelang habe seine Abteilung die Notfallversorgung am Klinikum Stuttgart mit übernommen: Wer mitten in der Nacht oder an Feiertagen mit heftigen Ohrenschmerzen zu kämpfen hatte oder bei dem plötzliches Nasenbluten aufgetreten ist, konnte sich sicher sein, im Katharinenhospital an der Kriegsbergstraße von HNO-Fachärzten versorgt zu werden. Das waren pro Jahr rund 6000 Patienten, also rund zwei Dutzend pro Nacht, so Sittel.