1 Die Zukunft des Gebäudes Kirchstraße 10 beschäftigt die Gemeinderäte in Neuhausen. Foto: Ines Rudel

Wegen vieler Konflikte in den vergangenen Monaten und Kritik am Verhalten von Bürgermeister Ingo Hacker möchten drei Gemeinderatsfraktionen die Hauptsatzung ändern. Sie fordern mehr Mitsprache.

Neuhausen - Bausachen werden im Gemeinderat vielfach nur noch abgenickt und in den Technischen Ausschüssen so lange vorberaten, bis sich eine Lösung gefunden hat. Den geplanten Neubau eines Bürogebäudes in der Kirchstraße 10 am Ochsengarten haben die Neuhausener Gemeinderäte im Ausschuss für Technik und Umwelt aber abgelehnt. Nun kommt das Thema in der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 27. April, um 17 Uhr erneut aufs Tapet. Die Gemeinderatsfraktionen der Freien Wähler, der Initiative Grüne Liste (IGL) und der SPD haben die Aufstellung eines Bebauungsplans und eine Veränderungssperre im Gebiet Kirchstraße 2 bis 12 beantragt.