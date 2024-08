Ältestes Haus in Plochingen: Erst der drohende Teilabriss bringt eine Überraschung zutage

1 Heute ist die Immobilie das Schmuckstück der unten Marktstraße in Plochingen. Foto: /Karin Ait Atmane

Erst nach einem Streit mit der Stadt stellt sich in den 1980er Jahren heraus, welches Gebäude das älteste Wohn- und Geschäftshaus von Plochingen ist. Es hat eine bewegte und tragische Geschichte.











Es war ein unscheinbares Gebäude, das Ende der 1960er Jahre am unteren Ende der Markstraße stand: Die Hausnummer 5 war ein verputzter Altbau in schlechtem Zustand. Niemand in Plochingen sah darin etwas Besonderes, außer Max und Christa-Lina Seidler. Das Ehepaar kaufte das Haus, in dem es auch seine Geschäftsideen verwirklichen konnte. Max Seidler hatte einen Laden im Erdgeschoss, zunächst für Nähmaschinen, später für Kurzwaren und Zeitschriften. Danach führte Christa-Lina Seidler in den Räumen jahrzehntelang eine Modeboutique.