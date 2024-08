Ältestes Gebäude in Reichenbach

1 Die Scheune mit der Adresse Schorndorfer Straße 20 hat ein stolzes Alter. Foto: / Karin Ait Atmane

Reichenbachs ältestes Gebäude ist eine Scheune. Anfang der 80er Jahre stand sie kurz vor dem Abbruch. Ihr Beispiel zeigt, was guter Wille bewegen kann.











Seit mehr als 500 Jahren steht die Scheune mit den krummen Balken an der Ecke Schorndorfer-/Grabenstraße. Den meisten, die an ihr vorbeigehen, ist ihre lange Geschichte nicht bewusst. Dabei handelt es sich um das älteste Gebäude Reichenbachs, mit einem besonderen Detail: in seiner Wand ist ein Schlüsselkasten für den Nachtwächter eingelassen.