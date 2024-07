Älteste Deutsche aus Kirchheim unter Teck: 114-Jährige besucht Dettinger Schokoladenfabrik

1 Charlotte Kretschmann (Mitte) zu Besuch in der Schokoladenfabrik. Foto: Rübezahl/Dieter Schäfer

Mit 114 Jahren gilt Charlotte Kretschmann aus Kirchheim (Kreis Esslingen) als die älteste Frau Deutschlands – und ist noch immer geistig topfit, wie sie auf Instagram beweist. Jetzt besuchte sie das Dettinger Unternehmen Rübezahl.











Charlotte Kretschmann mag Schokolade – statt aus reiner Vollmilch aber lieber alles, was mit Alkohol gefüllt ist, scherzt sie fröhlich, während sie Anja Holzwarth und Natalja Wagner auf die Finger schaut. Die beiden Produktentwicklerinnen der Dettinger Firma Rübezahl zeigen ihr gerade, wie man Schokoladenprodukte per Hand herstellt. Eine Schauvorführung für einen besonderen Gast: Charlotte Kretschmann aus Kirchheim unter Teck gilt als der älteste Mensch Deutschlands – ist aber geistig noch topfit für ihre 114 Jahre, wie sie auf Instagram beweist. Auf dem Social-Media-Kanal lässt sie eine wachsende Fangemeinde an den kleinen Freuden in ihrem Leben teilhaben, 13 600 Follower hat die Senioren-Influencerin bereits. Dort zeigt sie Bilder von Familienfesten und von ihrem Alltag im Henriettenstift, wo die gebürtige Breslauerin seit zehn Jahren lebt.

Jetzt kommt wieder ein neues Foto auf Instagram hinzu: Zusammen mit ihrem Enkel Jürgen Baur, der sie bei all ihren Aktivitäten tatkräftig unterstützt, hat die Kirchheimerin das Rübezahl-Werk im Kreis Esslingen besucht. Claus Cersovsky, der Chef des schwäbischen Familienunternehmens, erklärte ihr bei einer Führung, woher der Kakao kommt und wie aus Kakaomasse, Kakaobutter, Zucker und Vollmilchpulver klassische Hohlfiguren wie Weihnachtsmänner und Osterhasen werden. Davon produziert die Firma eigenen Angaben zufolge rund 150 Millionen Stück jährlich. An diesem Tag aber stand eine Sonderanfertigung an: Ein Kunde aus Großbritannien hat Schokoladen-Rentiere für die Weihnachtssaison bestellt.