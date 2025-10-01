Heinz Rettenberger: „Es ist völlig sinnlos, sich ab 60 Jahren zu bewerben“

1 Heinz Rettenberger vor der Agentur für Arbeit in Stuttgart. Foto: Schiermeyer

Die Bundesagentur für Arbeit appelliert an die Arbeitgeber, älteren Arbeitslosen eine Chance zu geben. Wie schwer diese es haben, zeigt das Beispiel einer früheren Führungskraft.











Der Anteil älterer Menschen mit einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ist in Baden-Württemberg so hoch wie nie: Laut der Bundesagentur für Arbeit (BA) sind gut 24 Prozent mindestens 55 Jahre alt. Der Anteil der Arbeitslosen in dieser Altersgruppe beträgt aktuell 25,5 Prozent – das sind 77 158 von 303 099 Menschen ohne Job. Darunter sind etwa ein Drittel Fachkräfte und jeweils rund zehn Prozent „Experten“ und „Spezialisten“ – also viele (hoch-)qualifizierte Menschen. Angesichts der Fachkräftelücken appelliert die BA an die Arbeitgeber, auf die Erfahrung und Zuverlässigkeit der Routiniers zu setzen.