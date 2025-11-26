Adventszeit in Stuttgart: Weihnachtsmarkt ist eröffnet – so war der erste Abend

Weihnachtsmarkt ist eröffnet – so war der erste Abend

11 Die ersten Besucherinnen und Besucher strömten am Mittwochabend auf den Weihnachtsmarkt. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt hat am Mittwochabend eröffnet. Neben bekannten Gesichtern halten aktuelle Trends Einzug auf dem Marktgelände. Die Eindrücke vom Eröffnungstag.











Der Wintertraum am Schlossplatz bringt bereits seit einer Woche Weihnachtsstimmung in die Stuttgarter Innenstadt, nun zieht auch der traditionelle Stuttgarter Weihnachtsmarkt nach. Am Mittwochabend eröffnete Oberbürgermeister Frank Nopper den Markt feierlich im Innenhof des Alten Schlosses in der Stadtmitte.

Die rund 250 Stände des Weihnachtsmarkts auf dem Schlossplatz, in der Kirchstraße, am Markt-, Karls- sowie auf dem Schillerplatz eröffneten am Mittwoch bereits um 17 Uhr.

Bei winterlichen Temperaturen spazierten bereits vor der offiziellen Eröffnung am Alten Schloss zahlreiche Besucherinnen und Besucher zwischen den Buden umher und genossen den ersten Glühwein sowie verschiedene Speisen. Auch einige Touristen waren unter den Erstbesuchern.

Matcha- und Labubu-Trend auch auf dem Weihnachsmarkt

Was bei einem Spaziergang über das Marktgelände auffällt: Unter die Angebote an den Ständen haben sich auch in diesem Jahr offenbar wieder einige aktuelle Trends gemischt. So findet man am Stand von Gudrun Weeber auf der Königstraße etwa Matcha Crêpes mit Erdbeeren und Vanillesoße – im letzten Jahr hatte das Familienunternehmen aus Weinstadt bereits mit Dubai-Schokolade-Crêpes von sich reden gemacht. Und auch vor Trüffel-Gerichten machen die Stände nicht halt – wo man auch hinsieht: Trüffel auf den Pommes, Trüffel auf den Nudeln, Trüffel auf der Currywurst. Hat der Trüffeltrend nun auch den Stuttgarter Weihnachtsmarkt erreicht? Offensichtlich.

An einem Stand für Strickwaren auf dem Marktplatz finden sich kleine selbstgehäkelte „Labubu“-Anhänger im Angebot. Wer kulinarisch mal etwas wagen möchte, kann sich ebenfalls am Marktplatz etwa auf „Caipicrêpres“ freuen.

Suppen im Brotlaib und Raclette

Was in diesem Jahr ansonsten Neues geboten ist? Erstmals sind der Hofladen Hermannsfeld auf dem Schillerplatz mit hausgemachten Kuchen sowie Reinhardt Lugana mit Suppen im Brotlaib auf dem Schlossplatz vertreten. Raclette-Afficionados kommen am neuen „Mannis Raclettehütte“ am Marktplatz richtig auf ihre Kosten.

Abseits der Buden mit Snacks und Getränken sorgen dort in diesem Jahr vier mit über 9000 LED-Lichtern geschmückte Platanen-Bäume für funkelnde Adventsatmosphäre.

Wer während der Weihnachtszeit den traditionellen Flohmarkt am Karlsplatz vermisst, kann sich ebenfalls freuen: Der Trödel- und Kunsthandwerkermarkt kehrt nach längerer Pause wieder zurück. Dort präsentieren Händler und Händlerinnen bis zum 23. Dezember ein breites Sortiment an Antiquitäten, Bücher, Uhren, Schmuck, Porzellan und weitere Raritäten.

Etagenkarusell auf der Königstraße begeistert Familien

Auf Familien hingegen wartet gleich nebenan, am Schlossplatz, eine neue Attraktion: Zum Mini-Riesenrad und der Dampflok in der Miniaturlandschaft gestellt sich das Etagenkarussel von Michael Heigl. Bereits an diesem ersten Weihnachtsmarkttag war das Karussell gut besucht, zahlreiche Besucher bestaunten und probierten das liebevoll gestaltete Fahrgeschäft aus – groß wie klein.

Besinnliche Momente erleben Besucherinnen und Besucher bei Adventskonzerten im Innenhof des Alten Schlosses. Fast täglich treten dort Chöre und Musikgruppen aus Stuttgart und der Region auf. Vom 1. bis 22. Dezember erklingen zudem die beliebten Orgelkonzerte in der Stiftskirche.

Bis einschließlich 23. Dezember hat der Weihnachtsmarkt geöffnet. Der Markt blickt auf eine etwa 300-jährige Geschichte zurück. In der Innenstadt werden jährlich um die 3,5 bis vier Millionen Besucher erwartet.

Eindrücke vom Eröffnungstag finden Sie in unserer Bildergalerie.

Stuttgarter Weihnachtsmarkt Stuttgarter Innenstadt, So-Do 11-21, Fr+Sa 11-22 Uhr, weitere Informationen finden Sie hier >>>