Adventszeit anderswo: Welche Weihnachtsbräuche gibt es in Esslingens Partnerstädten?

Welche Weihnachtsbräuche gibt es in Esslingens Partnerstädten?

7 Esslingens ukrainische Partnerstadt Kamianets-Podilskyi wird in der Adventszeit traditionell festlich geschmückt – das Foto wurde allerdings vor dem Krieg aufgenommen. Foto: privat

Esslingens Partnerstädte zelebrieren die Adventszeit auf vielfältige Weise. In der Ukraine stehen Tradition und Wohltätigkeit im Fokus. Welche Bräuche gibt es anderswo?











Link kopiert

In Esslingen ist die Vorweihnachtszeit geprägt vom Weihnachtsmarkt, von Adventskonzerten, festlichen Lichtinstallationen, typischen Spezialitäten wie Lebkuchen oder Spekulatius und Adventskalendern für die Kinder. Doch wie sieht es anderswo aus – etwa in Kamianets-Podilskyi, Esslingens Partnerstadt in der Ukraine, wo seit fast vier Jahren Krieg herrscht?