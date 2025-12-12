Adventszeit anderswo: Welche Weihnachtsbräuche gibt es in Esslingens Partnerstädten?

Esslingens Partnerstädte zelebrieren die Adventszeit auf vielfältige Weise. In der Ukraine stehen Tradition und Wohltätigkeit im Fokus. Welche Bräuche gibt es anderswo?
In Esslingen ist die Vorweihnachtszeit geprägt vom Weihnachtsmarkt, von Adventskonzerten, festlichen Lichtinstallationen, typischen Spezialitäten wie Lebkuchen oder Spekulatius und Adventskalendern für die Kinder. Doch wie sieht es anderswo aus – etwa in Kamianets-Podilskyi, Esslingens Partnerstadt in der Ukraine, wo seit fast vier Jahren Krieg herrscht?