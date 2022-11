1 Sabine Henne-Pitzinger (vorne links) und Saskia Keller freuen sich, dass sie nach zweijähriger Corona-Pause den Köngener „Advent im Schloss“ wieder organisieren können. Foto: /Gaby Weiß

Corona hat Kunsthandwerkern einiges abverlangt: Beim Köngener „Advent im Schloss“ können sie ihre Arbeiten vom 25. bis 27. November wieder zeigen.















Link kopiert

Saskia Keller und Sabine Henne-Pitzinger, die in diesem Jahr zum elften Mal den dreitägigen Köngener Kunsthandwerkermarkt „Advent im Schloss“ veranstalten, haben großen Respekt vor dem Durchhaltevermögen der Kreativen in Pandemie-Zeiten. Umso mehr freuen sich die beiden Organisatorinnen, dass nach zweijähriger Coronapause nun am ersten Adventswochenende die Schau im klassizistischen Köngener Schloss wieder stattfinden kann.

„Viele Kunsthandwerker haben stark unter der Pandemie gelitten. Manche waren selbst schwer erkrankt, dann fehlte die Kraft, eine Kollektion zu erstellen. Andere sind einfach vom Radar verschwunden“, erzählt Saskia Keller. Für manche sei die finanzielle Lage so prekär geworden, dass sie in einen anderen Beruf wechseln mussten, und viele mussten die Produktion herunterfahren: „Dann verfällt man in einen Modus des Nichtstuns. Wofür soll ich arbeiten? Darunter leidet die Kreativität, denn die entsteht nur im Tun“, weiß Sabine Henne-Pitzinger. Auch die steigenden Energie- und Rohstoffpreise hätten dazu geführt, dass manche ihre kreative Leidenschaft aufgeben mussten. Was die Organisatorinnen zutiefst bedauern, „denn dadurch gehen Kulturgüter und alte Handwerkstechniken wie zum Beispiel das Weben immer mehr verloren.“

Einbahn-Regelung soll gemütliches Bummeln ermöglichen

Das Konzept des Adventsmarktes wurde ein wenig variiert, um die Besucherströme zu lenken: „Die Menschen haben sich in der Pandemie verändert. Viele wollen etwas mehr Abstand, und viele sind kein Gedränge mehr gewöhnt“, sagt Saskia Keller. Fürs gemütliche Bummeln wurde eine Einbahn-Regelung ausgetüftelt. Ebenfalls neu ist, dass Stände nicht nur im Schloss, sondern auch in der Zehntscheuer stehen. Ein etwa dreiminütiger Spaziergang an Pfeilen und Leuchtstäben entlang führt vom Schloss direkt dorthin. Vor der malerischen Fachwerk-Fassade der Zehntscheuer präsentieren Karin Tinkl Kränze, Mariya Weippert bemalte Keramik und Karin Helm ihre Garten-Köpfe, im Festsaal finden sich weitere Aussteller.

Was die Auswahl der Kreativen und ihrer Arbeiten angeht, gelten strenge Qualitätskriterien: „Wir möchten hochwertige handgearbeitete Dinge präsentieren – nichts, was man überall kriegen kann“, betont Saskia Keller. Da gibt es Hüte von Birgit-Sophie Metzger, Lederwaren von Michael Mayer, Honig und Bienenwachskerzen von Marina Guber, venezianischen Glasschmuck von Uta Rieger, Papiere von Bea Larsson und Kalligraphien von Ariane Starczewski. Auch Strickwaren und Handgewebtes, Bilder, Holzobjekte, Fossil-Art, Porzellandesign, handgearbeitete Knöpfe und Siebdrucke auf Stoff werden gezeigt. Mit hübschen Accessoires oder schönen Dekostücken sei immer auch etwas für den kleinen Geldbeutel dabei, betonen die beiden Organisatorinnen, die für die Unterstützung durch die Gemeinde Köngen, die beiden Hausmeister von Schloss und Zehntscheuer und den Bauhof sehr dankbar sind.

Eröffnung mit Musik

Die Stände werden im attraktiven Ambiente von Schloss und Zehntscheuer dekorativ in Szene gesetzt, mit einem kleinen musikalischen Empfang wird die Veranstaltung am Freitag, 25. November, um 17 Uhr eröffnet, am Samstagnachmittag spielen Ensembles der Musikschule Köngen-Wendlingen, und ebenfalls am Samstag essen Aussteller und Organisatorinnen gemeinsam zu Abend – liebevolle Kleinigkeiten wie diese machen den „Advent im Schloss“ zu einem der stimmungsvollsten Märkte in der Region. „Nur das traditionelle Schnitzelessen zum Abschluss fällt in diesem Jahr aus, weil ein WM-Spiel ist. Da nehmen wir Rücksicht auf die Fußballfans unter unseren Helfern“, erzählt Saskia Keller.

Der „Advent im Schloss“ findet am Freitag, 25. November, von 17 bis 21 Uhr, am Samstag, 26. November, von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag, 27. November, von 11 bis 18 Uhr in Köngen im Schloss (Blumenstraße 5) und in der Zehntscheuer (Kiesweg 5) statt. Nähere Informationen unter www.advent-im-schloss.org