Adventsmärkte im Kreis Esslingen: Mühlenzauber und Kunstglaserei am Wochenende

Der erste Advent ist erst am 30. November. Doch wer schon jetzt in vorweihnachtlicher Stimmung ist, kann bereits an diesem Wochenende im Kreis Esslingen auf mehreren kleinen Adventsmärkten mit besonderen Konzepten Glühwein, Gebäck und Co. genießen oder allerlei Weihnachtsdeko und -geschenke erstehen.

Glühwein, Waffeln und Dekoartikel im Ambiente einer stimmungsvoll beleuchteten historischen Mühle: An den kommenden vier Wochenenden veranstaltet die Trost Mühle in Bempflingen ihren Adventsmarkt. Der Markt habe klein angefangen und sei über die Jahre immer beliebter geworden, berichtet Andrea Trost, die das Angebot mit Unterstützung der Familie und Freunden stemmt. Geöffnet ist freitags zum Nachtmarkt am 21. und 28. November sowie 5. Dezember von 18 bis 22 Uhr, am 12. Dezember von 16 bis 22 Uhr. Und an den jeweils folgenden Samstagen (22. und 29. November sowie 6. und 12. Dezember von 10 bis 13.30 Uhr). Besonders die Nachtmärkte in den begrenzten Räumlichkeiten seien aufgrund der besonderen Stimmung stark frequentiert, sodass in den vergangenen Jahren teilweise der Einlass gestoppt werden musste „Wer sich in Ruhe umschauen möchte, kommt vielleicht besser samstags“, sagt Trost.

Kunsthandwerk in Glaserei in Esslingen

Glaskunst, Winterkränze, Schmuck, Häkeleien, Holzgedrechseltes, feine Leckereien und vieles mehr, was in der Vorweihnachtszeit die Herzen vieler Menschen erfreut, gibt es beim kunsthandwerklichen Adventsmarkt, der am Samstag und Sonntag, 22. und 23. November, jeweils von 10 bis 18 Uhr im reizvollen Ambiente der Kunstglaserei und Glasmalerei Gaiser & Fieber in der Martinstraße 41 bis 43 in Esslingen stattfindet. Der Adventsmarkt ist nicht nur für den Hausherrn Rolf Bay, sondern auch für viele Menschen, die das Individuelle und Kreative mögen, zu einer festen Einrichtung geworden. „Viele unserer Aussteller sind seit Jahren dabei, andere stellen sich zum ersten Mal vor“, verrät Rolf Bay, der für Kinder ein Bastelprogramm anbietet, damit die Eltern in Ruhe schauen und stöbern können. Das Eintrittsgeld von einem Euro kommt in voller Höhe dem Mütterzentrum Esslingen zugute.

Adventlicher Zauber in Schopfloch: Von Alblinse bis Gin

Adventliche Stimmung wird am 22. (16 bis 19 Uhr) und 23. November (11 bis 17 Uhr) auch im Ortskern von Schopfloch herrschen. In den Scheunen und auf dem Dorfplatz bieten Kindergarteneltern, Vereine, lokale Erzeuger und Gastronomen allerlei Speisen, Getränke, Selbstgebasteltes, Kunsthandwerk, Feinkost und regionale Lebensmittel von der Alblinse bis zum Gin.

Und inNürtingen findet am 22. November von 16 bis 22 Uhr erstmals der „Altstadtzauber Lichtermarkt“ statt. Geplant sind laut den Initiatorinnen – Nelly und Lara Protrkic vom Café Herzogin – „verschiedene Stände mit handgemachten Schätzen, festlicher Beleuchtung und jeder Menge gemütlicher Stimmung“, wie sie auf Instagram schreiben. Beteiligt sind auch weitere Anbieter und Geschäfte aus der Stadt.