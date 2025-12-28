Adventskranz brennt: 240 Gäste müssen Hotel verlassen

1 Die Feuerwehr ist mit fünf Fahrzeugen zu einem Hotel am Flughafen ausgerückt. Foto: Soeren Stache/dpa

Der Brand eines Adventskranzes in einem Hotel in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) hatte Folgen für viele Menschen. 240 Gäste mussten frühmorgens das Gebäude verlassen.











Eigentlich ist der Brand eines Adventskranzes in einer Hotellobby in Leinfelden-Echterdingen glimpflich ausgegangen. Dennoch hatte er Folgen für viele Menschen: 240 Hotelgäste wurden um halb 6 am Samstagmorgen aus ihren Betten gerissen.

Wie die Polizei berichtet, hat gegen 5.35 Uhr ein Mitarbeiter in dem Gebäude in der Flughafenstraße das Feuer im Empfangsbereich bemerkt. Er habe daraufhin den Kranz ins Freie gebracht, wo er ihn mittels Wasser löschte.

Brandalarm zwingt 240 Hotelgäste in die Kälte

Trotz des schnellen Eingreifens hatte aber offenbar aufgrund des Rauchs die Brandmeldeanlage des Gebäudes Alarm ausgelöst. Deshalb mussten sich laut Polizei circa 240 Gäste des Hotels am Flughafen Stuttgart ins Freie begeben. „Löscharbeiten waren durch die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften ausgerückt war, nicht mehr erforderlich. Nach kurzer Zeit konnten die Gäste wieder unverletzt in ihre Zimmer zurückkehren.“

Die Polizei hat eigenen Angaben zufolge vor Ort ermittelt, dass eine Kerze den Adventskranz entzündete, nachdem zuvor ein Schutzglas aufgrund der Hitze gebrochen war.